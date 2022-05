Eleitor tem até amanhã para ficar apto a votar

(Foto:© Shutterstock) – Quem não conseguir acessar o site (www.tse.jus.br) também pode se dirigir até o cartório eleitoral mais próximo para solicitar a regularização do documento para votar.

O prazo para emissão, regularização ou transferência do título de eleitor a tempo de estar apto a votar nas eleições gerais de 2022 encerra na quarta-feira, 4.

Quem não conseguir acessar o site (www.tse.jus.br) também pode se dirigir até o cartório eleitoral mais próximo para solicitar a regularização do documento para votar.

Ontem, os portais da Justiça Eleitoral tiveram períodos de instabilidade por causa do alto número de acessos simultâneos para regularização do título de eleitor.

“As áreas técnicas responsáveis já trabalham para o restabelecimento das páginas e dos sistemas afetados”, informou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por meio de nota, divulgada no meio da tarde. O problema só foi resolvido no fim da tarde. O TSE afirmou que até as 17h foram realizados 431 mil atendimentos. (As informações são do jornal O Estado de S. Paulo).

