Orientações do Ministério da Saúde sobre o coronavírus

Repatriadas da China livre do vírus em quarentena em Goias – Foto:Reprodução – – A Infraero está em permanente contato com o Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e demais órgãos competentes nas esferas federal, estadual e municipal, para alinhar as práticas de prevenção à transmissão do coronavírus (Covid-19).

Assim, a utilização de máscaras e outros equipamentos configuram uma dessas medidas de proteção a funcionários que trabalham nos aeroportos em que há voos internacionais.

Além disso, os aeroportos da Infraero estão veiculando, desde o dia 24 de janeiro, o aviso sonoro sobre o coronavírus. A mensagem alerta sobre os sintomas da doença e informa sobre medidas para evitar a transmissão da virose. O aviso tem tem menos de um minuto e está sendo veiculado em quatro idiomas.

Outras orientações sobre o coronavírus podem ser obtidas nos sites da Anvisa e do Ministério da Saúde.

Quanto às remarcações e cancelamentos de voos em função do coronavírus, a Infraero orienta aos passageiros que façam contato com as empresas aéreas.

Com Assessoria de Imprensa – Infraero

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...