Oriximiná alcança 2º lugar no ranking do ICMS Verde no Pará

O feito demonstra o compromisso do governo municipal com a preservação ambiental e a promoção de práticas sustentáveis – Floresta em Oriximiná, Pará. — Foto: Márcio Isensee e Sá (ECO).

Com a conquista, Oriximiná se destaca no ranking do ICMS Verde, recebe uma parcela maior do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

A cidade de Oriximiná, oeste do Pará, conquistou o segundo lugar no ranking ICMS Verde como área de maior preservação ambiental e promoção de práticas sustentáveis, segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), até setembro deste ano de 2023.

Áreas naturais do município têm sido protegidas por meio de políticas públicas para tratamento adequado de resíduos sólidos, incentivo à reciclagem, recursos hídricos, entre outras práticas ecologicamente responsáveis. Em 2020 Oriximiná aparecia em 15º nas estatísticas.

Com a conquista, Oriximiná se destaca no ranking do ICMS Verde, recebe uma parcela maior do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) arrecadado pelo estado, como recompensa por suas ações em prol do meio ambiente. Esses recursos adicionais podem ser direcionados para projetos ambientais, conservação de áreas naturais, educação ambiental, reciclagem, tratamento de resíduos, entre outras iniciativas ecológicas.

“Esse tipo de classificação demonstra um compromisso eficaz com a preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável. Essa conquista é motivo de orgulho para a nossa gestão e principalmente para comunidade, sendo um incentivo para continuarmos trabalhando em prol da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável”, finalizou o secretário de Meio Ambiente, Rubson Rodrigues.

O secretário informou também que em breve o município estará na primeira posição.

“Oriximiná nesse mesmo período já recebeu R$ 2.763.872,10 e estamos em 2⁰ lugar, e em breve seremos o 1⁰ município no Estado do Pará com maior incentivo com recursos do ICMS Verde, para ações de proteção ambiental. Hoje a diferença de valor é tão somente de R$ 5.497,25”, ressaltou.

“Esse tipo de classificação demonstra um compromisso eficaz com a preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável. Essa conquista é motivo de orgulho para a nossa gestão e principalmente para comunidade, sendo um incentivo para continuarmos trabalhando em prol da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável”, finaliza o secretário.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/11/2023/10:55:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...