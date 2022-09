Ossada de recém-nascido é encontrada em quintal de casa, em Alenquer (PA)

(Foto: Reprodução/Marcelo Leitão) – No último sábado, 3, moradores de uma comunidade encontraram os restos mortais de um bebê recém-nascido em um quintal de uma residência. O caso aconteceu no bairro Nova Esperança, em Alenquer, oeste do Pará.

Segundo informações da Polícia Militar, o corpo já estava em avançado estado de decomposição, não sendo possível identificar o sexo do bebê. A coleta dos restos mortais foi realizada e encaminhada para perícia.

Ainda conforme a polícia, uma denúncia anônima aponta uma adolescente como a possível mãe do bebê. Há suspeita de um aborto provocado.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) localizou a menor e a conduziu até a delegacia para prestar depoimento. Durante investigação inicial, o núcleo de inteligência constatou que a suspeita tem passagem registrada no Hospital Santo Antônio.

Um inquérito deve ser instaurado para investigar as circunstância da morte do bebê. (Com informações Romanews).

