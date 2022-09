Motorista de 16 anos é preso transportando 5,5 toneladas de maconha

(Foto: Reprodução) -A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Goiás apreendeu 5,5 toneladas de maconha em um caminhão. A ação teve apoio da Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DECAR) e da PRF de Mato Grosso do Sul na troca de informações.

De acordo com a corporação, a droga estava armazenada em meio a ramas de mandioca na carroceria de um caminhão, que era conduzido por um menor de idade, de apenas 16 anos. A carga foi avaliada em cerca de R$ 12 milhões.

A interceptação do veículo ocorreu na BR 364, em Paranaiguara, a cerca de 350 km da capital goiana, no sudoeste do estado.

Segundo a PRF, o caminhão utilizado no transporte da droga possui registro de roubo/furto. Tanto o veículo, como o condutor e a droga foram encaminhados a Polícia Judiciária de Rio Verde, no sudoeste goiano.

Conforme a polícia, o adolescente não tem antecedentes criminais.

Esta foi a segunda maior apreensão de drogas feita na estado de Goiás no ano de 2022. (Com informações do Metrópoles).

Jornal Folha do Progresso em 05/09/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...