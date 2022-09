Polícia Federal desmobiliza garimpo que ameaçava torres de energia elétrica no Pará

(Foto:Reprodução) – A Polícia Federal desmobilizou nea sexta-feira-feira (2/9) um garimpo ilegal próximo à linha de transmissão Xingu-Rio, que leva energia ao Sudeste do país, durante a deflagração da Operação Saturnos.

Cerca de 60 agentes da PF, Polícia Rodoviária Federal, IBAMA, e ICMBio participaram da ação na zona rural de Curionópolis.

A investigação teve início a partir de informação da empresa Xingu-Rio, que durante a fiscalização das 4.448 torres percebeu que a extração de ouro se aproximava da linha de transmissão.

Durante a ação, a PF inutilizou três pás carregadeiras – incluindo a que estava mais próxima da linha de transmissão – cumprindo mandado de busca e apreensão em uma propriedade particular estimada em 300 hectares de área de extração. A área fica a 10 quilômetros de Serra Pelada.

Há dois dias foram fechados 11 garimpos na região do Cristalino, em Canaã dos Carajás, com inutilização de oito pás carregadeiras.

O dono da área flagrada hoje, um grande empresário pecuarista, não tem permissão de lavra garimpeira, emitida pela Agência Nacional de Mineração. Ele pode responder por usurpação de bens da união e crime ambiental, além da autuação do Ibama.

A linha de transmissão Xingu-rio é a maior do mundo, beneficiando cerca de 20 milhões de pessoas. Leva energia gerada em Belo Monte, desde Anapu, no Pará, até Paracambi, no Rio de Janeiro.

O nome da operação, Saturnus, vem do deus romano protetor da terra, que garante a fertilização. As investigações continuam em andamento. (Com informações da PF).

Jornal Folha do Progresso em 05/09/2022

