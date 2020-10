Outubro Rosa 2020: Prefeitura de Novo Progresso divulga campanha de câncer de mama e colo do útero

Outubro Rosa 2020 (Foto / Reprodução) – Se o câncer for diagnosticado na fase inicial, pode reduzir significativamente a necessidade da mastectomia

Outubro chegou e com ele inicia uma das campanhas mais importantes do ano, o “Outubro Rosa”. Durante este mês diversas ações são realizadas com o objetivo de promover a conscientização sobre a importância do autoexame e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero.

Se o câncer for diagnosticado na fase inicial, pode reduzir significativamente a necessidade da retirada dos seios (mastectomia). Por isso a importância da campanha Outubro Rosa e a conscientização do autoexame.

Outra forma de prevenção muito importante é a realização periódica do exame de mamografia. Esse exame deve ser feito anualmente por mulheres com mais de 40 anos de idade.

Os números do câncer de mama comprovam a importância da atenção ao tema. Em média 2 milhões de mulheres são diagnosticadas com câncer de mama no mundo. Esse tipo de câncer está entre os três mais comuns do mundo, ao lado do câncer de pulmão e colorretal.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), do ano de 2020 a 2022, foram diagnosticados no Brasil, cerca de 66.280 novos casos de câncer de mama por ano. Isso quer dizer que a cada 100 mil mulheres, 62 podem ter a doença.

Movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, o Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. O INCA — que participa do movimento desde 2010 — promove eventos técnicos, debates e apresentações sobre o tema, assim como produz materiais e outros recursos educativos para disseminar informações sobre fatores protetores e detecção precoce do câncer de mama.

