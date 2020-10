Caixa abrirá 770 agências neste sábado para saque do auxílio emergencial e FGTS

Caixa Econômica (Foto:José Cruz / Agência Brasil)

A Caixa abrirá 770 agências neste sábado (dia 3), das 8h às 12h, para atendimento a 9 milhões de beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Os beneficiários nascidos em maio – 4 milhões de pessoas – poderão sacar o auxílio emergencial em dinheiro.

Já os trabalhadores nascidos em junho – 5 milhões de pessoas – poderão retirar em espécie os valores referentes ao saque emergencial do FGTS. Ao todo foram creditados R$ 5,8 bilhões para estes públicos.

Em todo o estado do Rio serão 76 agências abertas para atendimento. A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no site do banco: www.caixa.gov.br/agenciasabado.

Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Auxílio Emergencial

Os trabalhadores nascidos em maio — que se inscreveram para receber o auxílio emergencial no aplicativo, no site ou pelos Correios — podem sacar ou transferir, a partir de sábado (3 dia), mais uma parcela do benefício que foi depositado em suas contas poupanças sociais digitais no dia 11 de setembro. Até agora, a movimentação dos recursos somente podia ser feita pelo app Caixa Tem. Esses pagamentos ainda fazem parte do ciclo 2.

Ao todo, no sábado, terão sido pagos R$ 218,3 bilhões do auxílio emergencial para 67,7 milhões de brasileiros, num total de 324,5 milhões de pagamentos.

Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo Governo Federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App Caixa | auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Saque Emergencial do FGTS

No total, 60 milhões de trabalhadores já têm acesso ao valor global de até R$ 37,8 bilhões do Saque Emergencial do FGTS. E, a partir deste sábado, os trabalhadores nascidos em junho que tiveram o crédito do Saque Emergencial do FGTS e que não movimentaram a conta Poupança Social Digital ou que tenham saldo remanescente já poderão sacar o benefício em dinheiro. Também será possível transferir os valores, via aplicativo Caixa Tem, para outra conta, da Caixa ou de outras instituições financeiras.

Por:Extra Online

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...