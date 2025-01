Pablo Marçal confirma candidatura à Presidência em 2026 pelo PRTB

Foto: Reprodução | O anúncio foi feito por meio de uma nota oficial publicada nesta quarta-feira (8), na qual Marçal destacou o empreendedorismo como a principal bandeira de sua campanha, afirmando que essa é “a chave para libertar o nosso povo e fomentar o desenvolvimento econômico”. O presidente do partido, Leonardo Avalanche, também informou que pretende renomear a sigla para “Brasileiro”.

O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024 pelo PRTB, Pablo Marçal, confirmou nesta quarta-feira (8) que disputará a Presidência da República em 2026. Em nota oficial, Marçal destacou o empreendedorismo como a principal bandeira de sua campanha, afirmando que essa é “a chave para libertar o nosso povo e fomentar o desenvolvimento econômico”. A decisão reforça sua continuidade no partido, mesmo diante de mudanças estratégicas previstas para a sigla.

Marçal concorreu ao Executivo municipal de São Paulo em 2024 e alcançou o terceiro lugar, com 28,14% dos votos válidos, atrás de Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB). O desempenho consolidou sua relevância na política local e abriu caminho para novas ambições no cenário nacional. Agora, ele busca protagonismo nas eleições presidenciais, fortalecendo seu discurso voltado para a economia e o empreendedorismo.

Embora tenha optado por permanecer no PRTB, o partido deve passar por mudanças significativas antes do próximo pleito. Segundo Leonardo Avalanche, presidente da sigla, o PRTB será renomeado para “Brasileiro”. A mudança, conforme ele, faz parte de uma estratégia de reestruturação para atrair novos líderes e ampliar sua base eleitoral. A legenda já iniciou conversas com figuras de destaque, incluindo o senador mineiro Cleitinho Azevedo, que poderá disputar tanto o governo de Minas Gerais quanto a Presidência da República.

Outra negociação envolve a senadora Damares Alves, atualmente no Republicanos, que foi convidada para concorrer ao governo do Distrito Federal. Em resposta, Damares afirmou que recebeu a proposta de forma ética, mas ressaltou estar confortável com sua posição atual no Senado.

