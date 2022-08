Paula Fernandes capota e carro fica destruído em acidente

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

“Dia 27/08/2022, dia em que renasci para uma vida mais feliz, mais plena, mais leve e cheia de gratidão. Eu quero estar mais com quem eu amo e fazer dos meus próximos dias os melhores da minha vida”, disse Paula Fernandes. (Com Informações de Portal Pop Mais).

O acidente aconteceu às vésperas do aniversário da cantora, que completa 38 anos neste domingo. “Hoje é meu aniversário e Deus me deu de presente a oportunidade de continuar viva! É um recomeço…”, ela escreveu.

Segundo a cantora, o acidente aconteceu quando ela e o namorado estava retornando para casa, quando foram surpreendidos por um carro desgovernado que bateu na traseira de seu veículo. Com o impacto da batida, ela acabou perdendo o controle da direção e seu carro capotou algumas vezes e foi se arrastando no asfalto até parar em um determinado momento.

Na noite deste sábado (27), Paula Fernandes capotou o carro na rodovia Castello Branco, quando estava dirigia em direção a São Paulo ao lado do namorado, o empresário Rony Cecconello. Na tarde deste domingo (28), ela publicou uma foto do carro capotado em suas redes sociais e escreveu: “Eu só sei que estou viva e que ontem renasci”.

A cantora Paula Fernandes, é uma das mulheres que se destaca no cenário da música sertaneja no Brasil, chegando a vender 6 milhões de discos e a ganhar 2 grammys latinos, ao longo de sua carreira. Ela ficou conhecida pela música “Pássaro de Fogo” e arrebatou o coração de milhares de fãs. E, neste final de semana, ela deu um grande susto aos seus admiradores.

You May Also Like