Porta de entrada de TI, curso de teste de software desenvolve habilidades para enfrentar os desafios do mercado

Com um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, não é estranho ouvir histórias de pessoas que querem uma nova carreira. Essa percepção é observada em números, com 49% dos brasileiros desejando uma nova oportunidade, enquanto 39% gostariam mesmo é de trocar de área ou segmento.

Para isso se tornar realidade, porém, é preciso dedicação e, claro, algum estudo que facilite sua participação neste setor. Se você faz parte deste grupo de pessoas e gostaria de uma vaga na área de tecnologia da informação (TI), um bom curso de teste de software pode te dar uma vantagem não só técnica, como também em um ambiente com alto número de vagas abertas.

Portanto, caso você tenha interesse por tecnologia e possua um perfil analítico, este artigo vai te mostrar como é um curso de teste de software e como se tornar um testador de software competitivo!

Como se desenvolver em um curso de teste de software?

Apesar do nome da profissão não parecer algo tão complexo, a realidade é que são exigidas muitas competências técnicas dos testadores de software. Por isso, além de uma habilidade pessoal analítica e crítica, é preciso também o desenvolvimento de skills mais refinadas que vão caminhar lado a lado no trabalho.

Esses outros requisitos podem ser adquiridos em um curso online, por exemplo. Ao olhar a grade curricular deles, com certeza você vai – e deve – se deparar com conteúdos que o ensinem, de forma aprofundada, todo o ciclo de vida do desenvolvimento de um software (SDLC).

As ferramentas mais utilizadas pelos testadores de software também acabam sendo amplamente divulgadas. Selenium e TestNG são alguns exemplos que apoiam o trabalho cotidiano destes profissionais e, por isso, são ensinadas nas aulas.

Fora isso, é preciso desenvolver também um raciocínio estratégico e gerenciamento de dados e resultados para chegar a um bom teste de software. Lembrando sempre de integrar os aplicativos em suas diversas plataformas, como web, mobile e desktop.

Tipos de teste de software

A partir de conhecimentos básicos adquiridos no curso, o estudante terá acesso aos diferentes tipos de testes de software. Além de diversificados, cada um tem sua própria função:

Testes de unidade

Testes funcionais

Testes manuais

Testes automatizados

E saber como eles funcionam e em quais estágios devem ser aplicados durante o desenvolvimento do software é a cereja do bolo do curso para que você possa colocar a mão na massa. Aqui, estamos falando de processos que vão desde a verificação das menores linhas de código até o aplicativo final.

Como diferenciar um teste manual de um teste automatizado?

Apesar de não nos aprofundarmos em todos os tipos de teste de software, vale aqui um disclaimer sobre um tema que divide testadores de software e pode causar dúvidas nos alunos iniciantes. No caso, os testes manuais e automatizados têm o mesmo objetivo: encontrar falhas e lacunas de funcionalidade de um programa. Porém, o caminho percorrido e até mesmo o destino final são diferentes.

Teste manual: Em um primeiro momento, este tipo de teste de software é bastante simples de se entender. Afinal, sua característica manual sinaliza que não há o auxílio de qualquer script automatizado em seu processo. Assim, estamos falando de uma análise mais exploratória e de usabilidade, em que o profissional precisa mergulhar fundo no aplicativo. Este modelo é mais utilizado para programas que constantemente passam por atualizações e mudanças em suas funcionalidades.

Teste automatizado: Em contrapartida, a versão automatizada é um teste de software que, sim, se apoia em outros scripts. Neste caso, ele permite a execução rápida e eficiente da mesma função por diversas vezes – algo que seria muito trabalhoso e sem sentido manualmente. Por isso, a metodologia é bastante aplicada em programas de larga escala e que não apresentam alterações frequentes em suas funções.

Seja pelos testes manuais ou automatizados, a realidade é que um bom software precisa trafegar por essas duas estradas até chegar em um ponto final de qualidade. Portanto, um profissional responsável por realizar testes de software precisa encontrar o equilíbrio nestes modelos.

Como trabalha um testador de software?

Antes de se dedicar ao curso, você pode se perguntar: “legal, mas o que faz um testador de software?” Em resumo, este profissional precisa ter um grande senso analítico e buscar falhas em códigos ou anomalias nas funcionalidades de um determinado programa. Isso garante que a versão final estará em pleno funcionamento e sem bugs para o usuário final.

Este trabalho é extremamente importante. Afinal, não importa de qual setor econômico, quase todas as empresas hoje possuem alguma solução online disponível. E foi-se o tempo em que apenas uma roupagem bonitinha resolvia a situação. Com a competitividade, o cliente exige que um bom software seja também funcional, veloz e de fácil uso.

Alavanque sua carreira com o curso de teste de software da Triple Ten!

Se a oportunidade para trabalhar na área de tecnologia te sorriu, você já sabe os caminhos que deve percorrer para se destacar no mercado. E se a estrada ainda não está clara, a TripleTen Brasil vai ser o melhor guia para esta viagem.

Com um curso online de teste de software, também conhecido como Analista de QA, orientado à prática, tutores engajados e experientes e horários flexíveis, a instituição já formou mais de 5 mil alunos ao redor do mundo. E os resultados não mentem: 87% deles conseguiram uma nova oportunidade em menos de seis meses.

Então, vá agora mesmo para o site da https://tripleten.com.br/ para ver os detalhes do melhor curso de teste de software do Brasil e do mundo! Ah! Não esqueça de usar o cupom FUTUROBR30 para ganhar 30% de desconto, viu!?

Fonte: Cene Produtora com fotos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/01/2024/17:16:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...