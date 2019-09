Pai filma tortura de filha que não consegue ficar em pé sozinha e é preso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O vídeo angustiante mostra o homem agarrando a filha pelo pescoço e gritando com ela. Quando a bebê cai, ele dá um tapa no rosto e no estômago da pequena.

You May Also Like