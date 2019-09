Com contas reprovadas, TCM condena ex-prefeita de Faro a devolver R$273 mil aos cofres públicos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Marinete Machado foi julgada à revelia e ficou estipulado que ela vai ter que devolver aos cofres do Município, R$ 273.786,72 – valor com juros e correção monetária. Além disso, ela foi impedida pelo TCM de exercer cargo público.

(Foto:Reprodução)-Em sessão plenária realizada na terça-feira, dia 24, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA) considerou irregular a prestação de contas de gestão de 2016 da Prefeitura de Faro, de responsabilidade de Marinete Machado, que foi citada, mas não apresentou defesa para diversas irregularidades.

