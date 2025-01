Pai tenta matar o filho com golpes de marreta, em Campina Grande

Central de Polícia Civil de Campina Grande — Foto: Reprodução/TV Paraíba

Um homem de 61 anos foi preso nesta quarta-feira (22) suspeito de tentar matar o próprio filho, de 29 anos, com golpes de marreta, no bairro de Santa Terezinha, na zona leste de Campina Grande, no Agreste da Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil, por volta da 0h40, a vítima estava dormindo no quarto, quando foi surpreendida com golpes de marreta que foram efetuados por seu pai, que, segundo as investigações, aparentava sinais de embriaguez.

A vítima foi atingida na cabeça, braço e na região do tórax, tendo, inclusive, costelas fraturadas. Apesar disso, a vítima conseguiu reagir, e revidou as agressões com socos no agressor, que também ficou ferido, sendo ambos socorridos ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.

Segundo as investigações, o suspeito e a vítima, pai e filho, apesar de morarem na mesma residência, eram desafetos, com discussões frequentes e brigas. A vítima informou à Polícia Civil que o pai já atentou contra a vida dela em duas outras oportunidades, e nas duas tentativas sempre utilizou instrumentos como martelos e marretas, mas não havia registrado ocorrências anteriores, por se tratar de ser o pai da vítima.

A arma do crime foi apreendida e será encaminhada para exames periciais, e o suspeito foi autuado por tentativa de homicídio qualificado, e está preso na carceragem da Cidade da Polícia Civil de Campina Grande, aguardando a realização da audiência de custódia.

Fonte: g1/pb e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/09:44:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...