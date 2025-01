VÍDEO: Filho agride mãe com cinto após desaparecimento e alega desespero em SP

O agressor admitiu a agressão, justificando que ficou transtornado com o sumiço da mãe e com a sua recusa em procurar tratamento para o vício. Testemunhas corroboraram a versão do jovem.

O caso ocorreu no distrito de Cruz das Posses, na terça-feira (21). A mãe, que havia saído de casa na sexta-feira (17) e retornado na manhã de terça, relatou que após uma discussão, o filho a agrediu com um cinto.

You May Also Like