Painel de santa fica intacto após fogo destruir carreta

O painel com a imagem da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, ficou intacto após uma carreta carregada com plumas de algodão ser destruída pelo fogo. O caso aconteceu nesta quinta-feira (28), na BR-267, em Bataguassu (MS).

As chamas se alastraram rapidamente por toda a carga e a carreta teve perda total, restou apenas a imagem de Nossa Senhora Aparecida estampada na dianteira do veículo.

De acordo com informações do site Da Hora Bataguassu, o veículo seguia pela BR-267 em direção a Bataguassu, quando próximo ao Polo Industrial o condutor da carreta carregada com plumas de algodão, notou o princípio de incêndio, vindo a parar com a mesma e conseguindo desatrelar o cavalo mecânico da carreta.

Ainda pelo que foi apurado, o condutor contou que havia passado por um incêndio às margens da rodovia a alguns quilômetros atrás, isso pode ter contribuído para que alguma fagulha tenha caído em meio a carga e iniciado as chamas.

Funcionários de uma empresa conseguiram dar o primeiro combate às chamas, com o uso de mangueiras de incêndio, até a chegada dos bombeiros. Um caminhão pipa da Prefeitura de Bataguassu também esteve no local. Equipes dos bombeiros e também da PRF estiveram atendendo a ocorrência. (Com informações progresso Digital).

