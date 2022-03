Pais de bebê de 2 meses encontrado morto em Santarém são autuados por homicídio, diz delegado

Paula Emanuele Medeiros e Fabrício dos Santos Cunha deixaram bebê sozinho enquanto foram pro bar; bebê morreu — Foto: Reprodução/TV Tapajós

Casal deixou criança sozinha para ir ao bar. Testemunhas disseram à polícia que essa conduta era frequente. Antes do bebê ser encontrado morto, casal tinha brigado.

Os pais do bebê de dois meses encontrado morto no bairro Vitória Régia em Santarém, no oeste do Pará, foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio na modalidade dolo eventual. A informação foi confirmada pelo delegado Gilberto Aguiar na 1ª edição do Jornal Tapajós. (As informações são de Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA)

De acordo com o delegado que investiga o caso, testemunhas que foram ouvidas foram unânimes em dizer que o casal Paula Emanuele Medeiros e Fabrício dos Santos Cunha costumava deixar o bebê sozinho em casa para ir a um bar ingerir bebida alcoólica.

“Por toda essa situação, nós entendemos no momento que isso foi mais que uma simples negligência, principalmente por essa rotina deles, de fazerem isso. Então a gente acredita que eles agiram além de uma simples negligência. Eles assumiram aqui o risco de produzir um resultado, ainda que não quisessem esse resultado diretamente. Por essa razão nós estamos autuando o casal pelo crime de homicídio na modalidade de dolo eventual e vamos agora levar o caso ao Poder Judiciário para apreciação”, disse o delegado Gilberto Aguiar.

Ainda segundo o delegado, a polícia foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de violência doméstica e ao chegar ao local, os policiais encontraram o bebê morto.

“Um caso que chamou bastante atenção, principalmente no interrogatório do casal. Prestaram depoimento de uma maneira fria, nem parecia que era o filho deles que tinha acabado de falecer. Uma criança de apenas 2 meses de idade e isso realmente, até para nós aqui da polícia que estamos acostumados com essas situações no dia a dia, isso nos deixa afetados”, contou o delegado.

Gilberto Aguiar contou ainda que mesmo já tendo algumas informações do que pode ter provocado a morte do bebê, pediu celeridade nos procedimentos que envolvem a perícia e necropsia do corpo do bebê, para entender melhor o que aconteceu.

“Conversamos tanto com o perito quanto com a perita que fizeram a necropsia e pedimos agilidade neste sentido e vamos aguardar a conclusão dos laudos para que realmente possamos saber o que aconteceu. De imediato nós temos algumas informações do que teria acontecido com essa criança, mas a princípio vamos aguardar o laudo realmente para que a gente possa concluir e repassar essa situação para a população”, frisou Gilberto Aguiar.

O casal foi encaminhado para a penitenciária de Santarém, localizada na comunidade Cucurunã. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca).

Como denunciar

A Polícia Civil orienta como as pessoas devem agir quando souberem de casos semelhantes que envolva negligência, abandono de incapaz ou outros crimes que ferem os direitos de crianças e adolescentes. Os órgãos de proteção devem ser acionados imediatamente.

“Além do próprio Conselho Tutelar, existem outros órgãos de proteção que podem ser acionados, como a Polícia Militar, ligar para o 190 para verificar essa situação, assim como o ministério público e a Polícia Civil também. O mais importante nisso tudo é estarmos atentos e os pais, principalmente, terem essa responsabilidade”, disse o delegado Gilberto Aguiar.

Sobre o caso do bebê de 2 meses encontrado morto, o delegado explicou que vai além de uma simples negligência dos pais, pois era uma conduta frequente, em que o casal assumia o risco de algo grave acontecer com a criança ao deixá-la sozinha para ingerir bebida alcoólica.

“O que vimos neste caso é algo muito grave, um caso sério que a gente não pode passar a mão. A gente vê que não foi uma simples negligência por esquecimento ou algo nesse sentido. Foi uma total irresponsabilidade de um casal que já vinha fazendo isso em outras oportunidades. Deixava seu filho e ia para um bar com total desprezo com a vida humana. Agora vamos aguardar a conclusão do procedimento flagrancial para que a gente possa comunicar o Poder Judiciário para que seja definida essa situação”, concluiu.

Jornal Folha do Progresso em 23/03/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...