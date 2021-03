Palmeiras bate Grêmio com um a menos e depende de empate para ganhar Copa do Brasil

O Palmeiras depende de um empate para conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil. Na primeira final, disputada na noite deste domingo, o time alviverde contou com gol de Gustavo Gomez na Arena do Grêmio para bater a equipe mandante por 1 a 0, apesar da expulsão de Luan.

Como ganhador da primeira partida pela diferença mínima, o Palmeiras garante o título com um empate na segunda final – na Copa do Brasil, não há gol qualificado. O confronto decisivo está marcado para as 18 horas (de Brasília) de domingo, no Allianz Parque.

Pela segunda rodada do Campeonato Paulista, com um time reserva, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o arquirrival Corinthians às 19 horas desta quarta-feira, na Neo Química Arena. Ao mesmo tempo, pela segunda rodada do Gaúcho, o Grêmio encara o Brasil de Pelotas, novamente em sua arena.

O primeiro tempo foi de chances escassas até os 31 minutos do primeiro tempo, quando o Palmeiras conseguiu inaugurar o marcador. Raphael Veiga cobrou escanteio pelo lado direito e Gustavo Gomez subiu sozinho para cabecear firme. Na tentativa de defender, Paulo Victor espalmou para dentro do gol.

Com dificuldades para articular boas jogadas no campo de ataque, o Grêmio no primeiro tempo levou perigo apenas em chute da entrada da área. Alisson ajeitou para a perna esquerda e, diante da marcação de Gustavo Gomez, bateu forte. Weverton saltou para defender, mas a bola passou por cima do gol.

O Palmeiras desperdiçou uma grande chance de ampliar no final do primeiro tempo. Após belo passe de Raphael Veiga, Luiz Adriano escapou de Paulo Miranda e, livre, chutou por cima do gol. O assistente assinalou impedimento, mas o centroavante estava em posição legal.

O time alviverde manteve a superioridade e voltou a desperdiçar uma boa oportunidade no começo da etapa complementar. Em lindo jogada pela esquerda, Raphael Veiga colocou a bola entre as pernas de Paulo Miranda e cruzou. Livre, Rony tocou por cima do gol.

Aos 18 minutos do segundo tempo, com o jogo dominado pelo Palmeiras, Luan tinha o controle da bola e, inexplicavelmente, deu uma cotovelada em Diego Souza, que ficou com o rosto sangrando. Após ver seu zagueiro receber o cartão vermelho, Abel Ferreira trocou Raphael Veiga e Wesley por Gabriel Menino e Alan Empereur.

Renato Gaúcho, por sua vez, trocou Victor Ferraz e Maicon por Churin e Ferreira. Com Ferreira pela direita e dois centroavantes dentro da área, o Grêmio aumentou seu volume e investiu nos cruzamentos. Mesmo acuado na defesa,sem centroavante desde a substituição de Luiz Adriano, o Palmeiras conseguiu segurar o resultado favorável.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: César Grecco/assessoria)28/02/2021 22:04

