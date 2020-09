Palmeiras empata com Guaraní e lidera grupo, mas ainda não garante classificação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com Lucas Lima apagado, Vanderlei Luxemburgo colocou Raphael Veiga em campo, mas, ainda assim, o Palmeiras não conseguiu chegar ao ataque de maneira consistente. Na última boa oportunidade da partida, após vacilo de Ramires, Dominguez recebeu de Fernando Fernandez e bateu cruzado, com muito perigo para Weverton.

Em uma saída errada de Danilo, o Guaraní quase conseguiu inaugurar o marcador no Estádio Defensores Del Chaco. Redes avançou pela direita e cruzou para Morel completar de primeira. Weverton fez boa defesa e, no rebote, a arbitragem marcou impedimento de Dominguez corretamente.

O Palmeiras foi incapaz de criar chances de gol durante o começo do segundo tempo, o que levou o técnico Vanderlei Luxemburgo a mexer. Aos 16 minutos, ele trocou a dupla de ataque ao tirar Luiz Adriano e Gabriel Veron para as entradas de Willian e Wesley.

O time paraguaio ainda conseguiu dar um novo susto no Palmeiras durante o primeiro tempo. Em jogada construída pelo lado esquerdo, Florentin recebeu de Merlini limpou a marcação de Felipe Melo e bateu de dentro da área. A bola desviou em Gustavo Gomez e saiu com perigo.

Após um início equilibrado, o Guaraní cresceu na partida e criou as melhores oportunidades. Fernando Fernandez avançou pelo meio e, com espaço, bateu de fora da área. A bola tocou na trave direita de Weverton, que reclamou bastante após a saída pela linha de fundo.

Pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Flamengo às 16 horas (de Brasília) desde domingo, no Allianz Parque. Às 19h15 da próxima quarta-feira, pela quinta rodada da Copa Libertadores, o time alviverde encara o Bolívar, também em sua arena.

A duas rodadas do fim da primeira fase do torneio, em situação confortável, o Palmeiras contabiliza 10 pontos ganhos e detém a ponta do Grupo B. O Guaraní, por sua vez, tem sete pontos e figura na segunda colocação, seguido por Bolívar (4) e Tigre (1).

