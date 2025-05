Fumaça preta: Papa não é eleito na manhã do segundo dia de conclave

(Foto:Reprodução) – Fumaça preta foi vista saindo da chaminé da Capela Sistina na manhã desta quinta-feira (8), indicando que os cardeais não chegaram a um consenso para eleger o próximo papa.

O resultado diz respeito às duas votações realizadas pelos cardeais nesta manhã. Eles se reunirão novamente à tarde para mais duas votações.

Para que um novo papa seja eleito, um cardeal precisa conseguir dois terços dos votos do conclave. Quando isso acontecer, sairá fumaça branca da chaminé da Capela Sistina.

Serão realizadas mais duas votações nesta tarde. Se não houver consenso para um novo papa na primeira votação da tarde, não será liberada fumaça da chaminé — nem branca, nem preta. A fumaça branca só sairá nesta votação se um novo papa for eleito.

Caso seja necessária uma segunda rodada, ela será feita logo na sequência. Se novamente não houver consenso, aí, sim, sairá fumaça preta. Se um novo papa for escolhido, sairá fumaça branca.

Quando sairá a fumaça no segundo dia de conclave?

*11h30: Só sairá fumaça neste horário se um novo papa for eleito (ou seja, fumaça branca)

*14h30: Se um papa for eleito, sairá fumaça branca; caso contrário, sairá fumaça preta

Papas Bento XVI e Francisco foram eleitos no segundo dia

O papa Bento XVI e o papa Francisco foram eleitos no segundo dia de seus conclaves, após quatro e cinco votações, respectivamente.

O papa João Paulo II foi escolhido pelos cardeais no terceiro dia de seu conclave, após oito rodadas.

