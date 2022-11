Em corrida emocionante, George Russell vence a sprint em Interlagos

Em uma corrida sprint emocionante, George Russell, da Mercedes, conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1, na tarde deste sábado (12), em Interlagos. Carlos Sainz, da Ferrari, e Lewis Hamilton, também da Mercedes, completam o pódio.

Com a vitória, Russell vai largar na ponta na corrida deste domingo (13), com transmissão ao vivo da Band, Bandplay e band.com.br, a partir das 14h30. Sainz, que foi o segundo, vai largar em sétimo, por ter sofrido punição por ter trocado o motor a combustão do carro na última sexta (11).

GP DE SÃO PAULO

Grid de Largada

Com punição de Carlos Sainz, por ter trocado o motor a combustão de sua Ferrari, piloto larga em sétimo. Confira o grid de largada do GP de São Paulo:

1. George Russell (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Sergio Pérez (Red Bull)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Carlos Sainz (Ferrari)

8. Kevin Magnussen (Haas)

9. Sebastian Vettel (Aston Martin)

10. Pierre Gasly (AlphaTauri)

Olho no pódio

Com a vitória de Russell, Carlos Sainz (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes) completa o pódio da corrida sprint do GP de São Paulo.

