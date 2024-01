Tragédia em Lucas do Rio Verde: mulher esfaqueada pelo ex-marido não sobrevive ao ataque

No Hospital São Lucas, a vida de Francisca Alves Nascimento, de 35 anos, chegou a um trágico fim enquanto recebia atendimento médico. A vítima, esfaqueada pelo ex-marido, não resistiu aos ferimentos.

O crime hediondo ocorreu por volta das 20h desta segunda-feira (15), em frente ao terminal rodoviário do bairro Alvorada, em Lucas do Rio Verde (MT). O agressor, preso em flagrante, confessou ter cometido o feminicídio motivado por ciúmes e alegou ter sido traído repetidas vezes.

Segundo informações da Polícia Militar (13ºBPM), após atacar a vítima com frieza, o homem tentou fugir da cidade e dirigiu-se à rodoviária, com a intenção de embarcar em um ônibus. As autoridades foram acionadas imediatamente, e as guarnições prontamente localizaram o agressor, que já estava a bordo de um veículo.

O agressor foi encaminhado à Delegacia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde, onde permanece à disposição da justiça. A comunidade local enfrenta o luto e a consternação diante dessa tragédia, que evidencia a necessidade contínua de combater a violência doméstica e o feminicídio.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2024/10:03:08

