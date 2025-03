Papa planeja fazer primeira aparição pública neste domingo

O Papa Francisco acena para o público na chegada para audiência-geral semanal na Praça de São Pedro, no Vaticano, em dezembro de 2014 — Foto: Gabriel Bouys/AFP

Francisco deve aparecer na janela do hospital Gemelli, em Roma, onde está internado há mais de um mês, para uma bênção a fieis, segundo Vaticano.

O papa Francisco deve fazer neste domingo (23) sua primeira aparição pública desde que foi internado para tratar uma pneumonia, há mais de um mês.

O Vaticano anunciou neste sábado (22) que o pontífice planeja aparecer em uma janela do hospital Gemelli, em Roma, onde está internado, para conduzir uma bênção aos fieis.

Desde que ingressou no hospital, Francisco havia sido visto apenas uma vez, através de uma foto que o Vaticano divulgou. Na imagem, no entanto, ele aparece de costas, rezando em uma capela do Gemelli (veja abaixo).

O Papa Francisco celebrando missa em hospital após um mês internado. — Foto: Sala Stampa della Santa Sede

A nova aparição dependerá do quadro de saúde do papa, que vem melhorando progressivamente nas últimas semanas. Ele foi internado para tratar uma pneumonia, mas seu estado piorou nas semanas seguintes. Os médicos consideravam o quadro complexo, e Franscisco precisou de auxílio de oxigênio para respirar através de aparelhos não invasivos.

Na semana passada, o Vaticano disse que ele não precisa mais do auxílio respiratório, mas, na sexta-feira (21), o chefe do escritório do doutrinado do Vaticano afirmou que o pontífice precisará “reaprender a falar” por conta do uso prolongado de oxigêncio de alto fluxo.

Mensagem

Também neste sábado, o Vaticano divulgou uma mensagem escrita pelo papa do hospital dirigidas a fieis que fazer peregrinações para o Ano Jubilar.

Na mensagem, o papa disse que “as peregrinações para o Ano Jubilarexpressam a unidade que os une como uma comunidade em torno de seus pastores e do bispo de Roma”.

Fonte: Redação g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/03/2025/09:56:08

