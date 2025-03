Justiça marca audiência de instrução da mulher acusada de matar sargento em Santarém

Sem demonstrar crise no relacionamento, o casal posava nas redes sociais – Créditos: Reprodução/redes sociais/arquivo – Créditos: – Créditos: Arquivo/Redes Sociais

O juiz Gabriel Veloso de Araújo, titular da 3ª Vara Criminal de Santarém, no oeste do Pará, marcou para o dia 7 de julho, às 9h30, a audiência de instrução e julgamento de Daniele Siqueira da Silva e Silva, acusada de homicídio simples pela morte do marido, o terceiro sargento Márcio Anderson Vinhote Silva, de 42 anos. O crime ocorreu na madrugada de 26 de julho de 2023.

Em decisão interlocutória criminal, o magistrado considerou que, na defesa preliminar, não foram constatadas provas que afastassem a tipicidade ou a ilicitude da conduta atribuída à acusada. Assim, foi mantido o recebimento da denúncia e determinada a continuidade da instrução processual.

Na decisão, o juiz determinou ainda que fossem intimadas as testemunhas arroladas tanto na denúncia quanto na defesa preliminar, incluindo a requisição das que forem policiais ou servidores públicos.

Entenda o caso

O crime ocorreu na madrugada de 26 de julho de 2023, após uma discussão entre o casal na residência onde moravam, localizada na Rua Acácia Dourada, bairro Mapiri, em Santarém. O sargento Márcio Anderson Vinhote Silva, integrante da banda de música do Comando de Policiamento Regional I (CPR-I), foi morto durante a briga. Daniele foi presa em flagrante no local do crime.

Durante a investigação, a Polícia Militar encontrou e apreendeu uma pistola Taurus ETH9C na calçada da residência, possivelmente utilizada no crime.

A audiência de instrução e julgamento será determinante para esclarecer os fatos e definir o futuro do processo judicial contra Daniele Siqueira da Silva e Silva, que está em liberdade, cumprindo medidas cautelares.

