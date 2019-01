Pará adere à Lei Seca no segundo turno das eleições

Medida entra em vigor a partir da meia noite de domingo e segue até às 18 horas do mesmo dia

(Foto: O Liberal (arquivo) – Neste domingo (28), ficará expressamente proibida, entre meia noite e 18h, a comercialização de bebidas alcoólicas e eventos festivos em estabelecimentos como bares, restaurantes, boates, lanchonetes e casas noturnas, correndo o risco de serem fechados em casos de flagrante, conforme previsto pela Lei Seca. Quem for encontrado consumindo álcool neste domingo também enfrenta punição e risco de ser detido, e todos os eleitores que desrespeitarem o Código Eleitoral podem enfrentar de três meses a um ano de prisão, além de pagamento de multa.

Diferente do que aconteceu no primeiro turno da corrida eleitoral, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará não vai contestar a decisão judicial. Nas vésperas da primeira votação deste ano, o sindicato entrou com uma solicitação para que bares e restaurantes pudessem funcionar até as 2h da madrugada de sábado para domingo, enquanto boates poderiam permanecer abertas até as 3h – ambas as reivindicações destinadas às cidades de Belém e Ananindeua, para reduzir os prejuízos aos setores.

Nesta segunda etapa, os representantes do sindicato decidiram que não seria prudente contestar essa medida por conta da polarização entre os dois concorrentes à Presidência da República. O assessor jurídico do sindicato, Fernando Soares, garantiu que as empresas receberam recomendações quanto às regras a serem seguidas no dia da eleição por meio de portaria, e que não houve nenhum tipo de flagrante no primeiro turno.

Por: Redação Integrada ORM 26 de Outubro de 2018 às 13:52

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...