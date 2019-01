Pará contará com 5 mil militares no segundo turno das eleições

(Foto: Igor Mota/O Liberal) – Para garantir a tranquilidade no processo eleitoral, cerca de 5 mil homens das três forças militares: Exército, Aeronáutica e Marinha do Brasil, vão atuar nas Eleições do próximo domingo (28), nos Estados do Pará, Amapá e Maranhão e Tocantins. O deslocamento das tropas de Belém se iniciou desde quarta-feira (24). Assim como no pleito do primeiro turno, a maior parte do efetivo ficará em solo paraense, com a média de 3,5 mil homens do Comando Conjunto Norte, ativado pelo Ministério da Defesa e composto pelo Comando Militar do Norte, 4º Distrito Naval e Ala 9.

Os trabalhos irão atender à demanda do Tribunal Superior Eleitoral, para executar a lisura na votação e, também, na apuração dos votos. A medida está prevista na Constituição Federal. Ao total, o efetivo estará presente em 108 municípios. “Nossos homens já foram previamente treinados para fazer o atendimento de qualquer anormalidade durante o Pleito”, explicou o general de Divisão Anisio David de Oliveira Junior, comandante da 8ª Região Militar.

Todos os municípios que receberão o apoio logístico das Forças Armadas foram devidamente escolhidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. O emprego das tropas ocorrerá em integração com os órgãos de segurança pública e em colaboração ao Tribunal Regional Eleitoral. No Pará, em comparação com o primeiro turno, o TRE solicitou a inclusão do município de Barcarena e a exclusão de Moju e Monte Alegre, o que soma sessenta cidades no Estado. O efetivo é mantido em cerca de 3.700 militares.

Quarenta e cinco cidades do Maranhão, 27 a menos que no primeiro turno, receberão tropas federais com um emprego de 800 militares do Exército em todo o Estado. Dois municípios do Amapá receberão tropas federais para apoio logístico com um emprego de 27 militares do Exército e da Força Aérea em todo o Estado.

26 de Outubro de 2018

