Pará aguarda preenchimento de 266 vagas no Programa Mais Médicos

O Pará é um dos estados que mais necessitam da atuação do programa em todo o país (Foto:Divulgação/Portal Brasil)

Lista ficou de ser divulgada pelo Ministério da Saúde até o final desta terça-feira (19)

No Pará, 76 municípios e 4 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis) ainda aguardavam até o começo da tarde desta terça-feira (19) o preenchimento de 266 vagas remanescentes do Programa Mais Médicos. A relação final ficou de ser divulgada ainda hoje pelo Ministério da Saúde (MS).

26 estados fazem parte da lista das 1.397 vagas a serem preenchidas em 667 localidades brasileiras na segunda fase da chamada pública do Edital nº 22, de 7 de dezembro de 2018, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

No Pará, os municípios e Dseis com mais vagas a serem preenchidas são o Dsei Tapajós (11 vagas disponíveis) e Portel (8). Já Breves, Monte Alegre, Pacajá e São Félix do Xingu (7 vagas cada). Além de Aveiro, Mãe do Rio, Melgaço e Oriximiná (6 cada). Já Almeirim, Dsei Guamá-Tocantins, Goianésia do Pará, Urará e Viseu têm 5 vagas a serem ocupadas, cada. Em seguida vêm Alenquer, Cachoeira do Piriá, Curralinho, Curuá, Ipixuna do Pará, Itaituba, Juruti, Muaná, Novo Repartimento, Porto de Moz, Prainha, Santana do Araguaia, Senador José Porfírio, Trairão e Tucuruí, com 4 vagas disponíveis cada.

Segundo o Ministério da Saúde, apenas 258 das 524 vagas disponíveis no Pará haviam sido preenchidas por profissionais brasileiros na chamada anterior feita pelo programa. Antes do fim da cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), 99,9% dos médicos nos quatro Dseis do Estado eram cubanos. Dos 122 municípios paraenses, havia médicos vindos da ilha caribenha em 69 deles. Em Melgaço, no Marajó, todos os seis profissionais que atuavam no município eram de Cuba.

A lista de cidades com vagas remanescentes no Mais Médicos foi divulgada no último dia 13, quando, segundo o Ministério da Saúde, havia 3.828 candidatos aptos que tinham até as 18h de quinta-feira (14) para escolherem as cidades de atuação. Todas as vagas foram ocupadas antes das 9h daquele dia. Passada essa etapa, nesta terça (19), o Ministério da Saúde ficou de divulgar a lista completa dos profissionais formados no exterior alocados em cada localidade, porém, até 12h, ainda não havia publicado a relação.

Todos os profissionais alocados nessa etapa que não tiverem o Registro do Ministério da Saúde (RMS) realizarão um módulo de acolhimento, onde terão aulas e passarão por avaliação da coordenação nacional do programa.

Lista completa dos municípios com vagas remanescentes no Pará

Total 266 vagas

Abaetetuba – 1

Afuá- 3

Água Azul do Norte – 2

Alenquer – 4

Almeirim – 5

Altamira – 2

Dsei Altamira – 5

Anajás – 3

Anapu – 3

Augusto Corrêa – 2

Aveiro – 6

Bagre – 3

Baião – 3

Bannach – 2

Dsei Guamá-Tocantins – 5

Bonito – 1

Bragança – 1

Breves – 7

Cachoeira do Piriá – 4

Cachoeira do Arari – 3

Cametá – 3

Chaves – 3

Colares – 1

Cumaru do Norte – 3

Curionópolis – 1

Curralinho – 4

Curuá – 4

Eldorado dos Carajás – 1

Faro – 3

Floresta do Araguaia – 3

Garrafão do Norte – 1

Goianésia do Pará – 5

Gurupá – 3

Ipixuna do Pará – 4

Dsei Tapajós – 11

Itaituba – 4

Itupiranga – 2

Jacundá – 1

Juruti – 4

Mãe do Rio – 6

Maracanã – 1

Marapanim – 1

Medicilândia – 2

Melgaço – 6

Monte Alegre – 7

Muaná – 4

Nova Esperança do Piriá – 3

Nova Ipixuna – 1

Novo Progresso – 3

Novo Repartimento – 4

Óbidos – 7

Oeiras do Pará – 1

Oriximiná – 6

Pacajá – 7

Paragominas – 3

Placas – 2

Ponta de Pedras – 3

Portel – 8

Porto de Moz – 4

Prainha – 4

Dsei Kaiapó do Pará – 2

Rio Maria – 3

Rurópolis – 2

Santa Cruz do Arari – 2

Santa Maria das Barreiras – 2

Santana do Araguaia – 4

Santarém – 3

São Domingos do Araguaia – 1

São Domingos do Capim – 2

São Félix do Xingu – 7

São Sebastião da Boa Vista – 3

Senador José Porfírio – 4

Soure – 3

Terra Santa – 1

Trairão – 1

Tucuruí – 4

Ulianópolis – 1

Uruará – 5

Viseu – 5

Xinguara – 2.

Fonte: Ministério da Saúde.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...