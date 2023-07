Pará decreta três dias de luto por morte do professor Édson Franco

(Foto: Reprodução) – A decisão foi determinada pela governadora em exercício, Hana Ghassan.

O governo do Estado anuncia que o Pará está em luto, por três dias, em alusão ao falecimento do professor Édson Franco. A decisão foi determinada por meio de um decreto estadual assinado pela governadora em exercício, Hana Ghassan. A deliberação foi publicada na edição desta sexta-feira, 14 de julho, do Diário Oficial do Estado.

Primeiro reitor da Universidade da Amazônia (Unama), Édson Raymundo Pinheiro de Souza Franco, mais conhecido como professor Édson Franco, era uma das figuras de maior reconhecimento entre estudantes, ex-alunos e colegas de trabalho. Advogado e jornalista, além de membro da Academia Paraense de Letras e da Academia Paraense de Jornalismo, ele faleceu no dia 13 (quinta-feira), em decorrência de complicações de um procedimento cirúrgico cardíaco. Ele deixa a esposa, com quem foi casado por 60 anos, e cinco filhos.

Homenagens

O governador do Pará, Helder Barbalho, lamentou pelo Twitter a morte do professor. “Lamento profundamente o falecimento do professor Édson Franco, nesta quinta-feira. Fundador e primeiro reitor da Universidade da Amazônia, instituição na qual estudei, o professor Édson sempre será lembrado pelas suas contribuições e dedicação à educação no Pará. Meus sentimentos aos familiares neste momento”, compadeceu.

A Prefeitura de Belém também manifestou profundo pesar pela morte do professor. “Edson Franco foi um dos fundadores e primeiro reitor da Universidade da Amazônia (Unama) e além da carreira no magistério, era advogado e jornalista, membro da Academia Paraense de Letras e da Academia Paraense de Jornalismo. e Mais recentemente estava no cargo de diretor-geral Faculdade de Estudos Avançados do Pará (Feapa)”, comunicou. A Assembleia Legislativa do Pará(Alepa) divulgou uma nota de pesar e recordou que, neste ano, Édson participou do lançamento da Constituição do Estado do Pará, na Alepa.

