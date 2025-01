Pará discute aumento de créditos de carbono na Suíça

(Foto: Reprodução) – O Pará consolida sua posição na agenda climática global.

Próximo de sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que será sediada em novembro de 2025, em Belém, o Estado foi o primeiro no Brasil a vender quase R$ 1 bilhão em créditos de carbono para apoiar esforços na redução do desmatamento.

O governador do Pará, Helder Barbalho, durante participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, nesta segunda-feira (20), esteve reunido com representantes da Mecuria Energy Group, um dos principais grupos independentes de energia e commodities do mundo. O objetivo do encontro foi discutir o aumento de demanda de créditos de carbono jurisdicionais no âmbito do Sistema Jurisdicional de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+), que está em desenvolvimento no Pará.

No encontro, que contou com participações de Enric Arderiu, vice-presidente, e Celso Fiori, diretor da empresa no Brasil, o chefe do Executivo Estadual destacou os principais avanços obtidos na construção do sistema no Pará, que vem sendo conduzido pelo Governo do Estado de forma coletiva, contando com a ampla participação de povos indígenas, quilombolas, extrativistas, agricultores familiares e membros de comunidades tradicionais.

A reunião também contou com a participação do secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado, Raul Protázio Romão, e da secretária adjunta de Bioeconomia, Camille Bemerguy.

O Sistema de REDD+ do Pará é uma das estratégias para a redução de emissões de gases do efeito estufa previstas no Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), instituído pelo Governo Estadual. Uma das metas do PEAA é reduzir, no mínimo, 37% das emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) provenientes da conversão de florestas e do uso da terra até 2030, além da redução de 43% até dezembro de 2035.

Avanços

Em setembro de 2024, o Governo do Estado celebrou um acordo de intenções com a Emergent, coordenadora da Coalizão LEAF, para a negociação de 12 milhões de créditos de carbono florestal de alta integridade, gerados por reduções no desmatamento no Pará entre os anos de 2023 a 2026, totalizando quase R$ 1 bilhão.

Para a concretização do negócio, o Estado trabalha para a realização, este ano, de mais de 30 Consultas Livres, Prévias e Informadas (CLPIs) a povos indígenas e comunidades tradicionais, que serão beneficiados com os recursos.

