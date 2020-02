Pará é um dos poucos estados sem registro digital de veículos

Os veículos circularão inicialmente em duas linhas (Foto:Oswaldo Forte – O Liberal)

Em junho, o documento deixará de ser emitido em papel. Mas o Pará, entre outros estados, ainda não adotou o novo modelo. Discussão se arrasta desde 2017

Desde 2017 se fala em Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) digital. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determinou que, a partir de junho deste ano, somente o documento digital será emitido.

A mudança foi publicada em 31 de dezembro de 2019, no Diário Oficial da União (DOU). Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins ainda não estão fazendo o documento no novo formato.

Com a novidade, os proprietários de veículos não precisam mais ter versões impressas. Mas caso precise, poderá imprimir uma gerada pelo QR Code do documento digital. Só é necessário um smartphone, acesso à internet e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em mãos. É preciso instalar o aplicativo “Carteira Digital de Trânsito”, disponível para aparelhos com sistema Android ou iOS. Mesmo assim, o sistema não está disponível no Estado.

Onde ainda não há disponibilidade do CRVL digital, ainda é possível obter a versão impressa comum, como antigamente. Tanto o meio tradicional, quanto o meio eletrônico, só são emitidos se todas as multas, débitos do veículo e impostos do veículo estiverem regulares. Por enquanto, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) não fala em extensão de prazo. A partir de junho, só mesmo com o aplicativo.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Detran-PA para saber o porquê do atraso na implantação do novo sistema e quando o CRLV eletrônico estará disponível no estado.

Por:Victor Furtado

