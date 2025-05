Pará entrega 18 mil livros em bibliotecas prisionais

A FCP também certificou 40 custodiadas que participaram do workshop de formação de leitores ao longo do último ano | Divulgação

A Fundação Cultural do Pará entrega 18 mil livros para bibliotecas prisionais, promovendo a leitura como ferramenta de transformação social.

No ambiente prisional, onde a rotina é marcada por limites físicos e emocionais, a leitura pode representar não apenas uma janela para o mundo exterior, mas também uma ponte para o recomeço.

Na manhã desta terça-feira (29), a Fundação Cultural do Pará (FCP) entregou cerca de 18 mil livros à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Os exemplares serão destinados à ampliação do acervo de 44 bibliotecas prisionais espalhadas por onze regiões de integração do estado. Cada unidade receberá 400 novas obras, somando 16.600 livros, todos escritos por autores paraenses. A única exceção, nesta etapa, será a região do Marajó.

A cerimônia simbólica de entrega foi realizada no Centro de Reeducação Feminino (CRF), em Ananindeua, e contou com a presença do presidente da FCP, Thiago Miranda. Durante o evento, ele destacou o valor dessa ação para a cultura e o impacto transformador da leitura dentro do sistema penitenciário.

“Ficamos muito felizes de ter essa oportunidade de entregar obras paraenses, de editoras paraenses, fortalecendo a nossa cultura literária. Dessa vez incluindo também bibliotecas prisionais. A leitura é com certeza uma das grandes portas para mudar o nosso futuro. Aqui também temos a oportunidade de ver pessoas transformar a sua vida por meio da leitura”, afirmou Miranda.

A iniciativa faz parte de uma parceria entre a FCP e a Seap, cujo objetivo é fomentar a leitura como instrumento de reintegração social e de remissão de pena, conforme prevê a Lei de Execução Penal. Para o diretor de reinserção social da Seap, Valber Duarte, a parceria é essencial para garantir o direito à leitura às pessoas privadas de liberdade.

“A Fundação Cultural tem sido uma parceira fundamental. A leitura é um direito previsto na Lei de Execução Penal, e iniciativas como essa tornam o acesso possível para pessoas em situação de alta vulnerabilidade. A leitura não apenas enriquece culturalmente, como também contribui para a remissão da pena. É um instrumento de transformação e reinserção social”, ressaltou Duarte.

Além dos livros, a FCP também certificou 40 custodiadas que participaram do workshop de formação de leitores ao longo do último ano. Uma delas foi Catarina Alcântara, que está prestes a cumprir sua pena e sonha com um recomeço ao lado das filhas — e dos livros.

“Quando eu leio é o momento em que eu digo que estou livre. Participar do workshop foi uma forma de enriquecer o meu repertório e expandir as minhas perspectivas para o futuro. Eu digo, ler é o essencial para a gente, de fato é uma forma de escape. Eu já tinha contato com a leitura lá fora, mas eu aprendi a valorizar muito mais após estar aqui dentro”, contou Catarina.

Fonte: Agência Pará /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/04/2025/08:23:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...