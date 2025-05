Bailarinos de Lady Gaga se encantam com o Rio de Janeiro

Bailarinos de Lady Gaga aproveitando o Rio de Janeiro em turnê | Foto: Reprodução

Bailarinos da turnê ‘Mayhem’, de Lady Gaga, exploram o Rio de Janeiro, aproveitando praias e cultura local antes do grande show em Copacabana.

Vamos combinar: ninguém é de ferro. E se tem um lugar no mundo que sabe misturar lazer e ritmo como ninguém, esse lugar é o Rio de Janeiro. Com praias deslumbrantes, clima tropical e o jeitinho único de fazer qualquer um se sentir em casa, não é surpresa que até os artistas mais badalados aproveitem cada segundo livre por aqui. Entre uma coreografia ensaiada e outra, sobra, sim, tempo para um mergulho, uma pedalada à beira-mar ou, claro, aquela tradicional caipirinha.

Os “Monsters” estão soltos na cidade

Lady Gaga mal pisou em solo brasileiro e sua trupe já está transformando o Rio em cenário de videoclipe. Os bailarinos da turnê Mayhem chegaram com tudo e estão aproveitando cada minuto como verdadeiros cariocas. Hospedados no icônico Copacabana Palace, a equipe de Gaga conta com mais de 20 integrantes, que não perderam tempo para explorar as belezas e os sabores da Cidade Maravilhosa.

Logo nas primeiras horas da terça-feira (29), o bailarino Michael Dameski mostrou que o fuso horário não é obstáculo para a diversão. Depois de desembarcar no Galeão durante a madrugada, ele foi direto para a piscina do Copa e, claro, não resistiu à tentação de experimentar uma autêntica caipirinha brasileira. E não foi só ele que entrou no clima tropical.

Devin Neal, postou cliques estilosos nas redes sociais direto da janela do Copacabana Palace. O dançarino também aproveitou o dia para explorar a cidade de bicicleta e fez questão de declarar seu amor ao país com um animado: “Love to Brazil!”. Em seguida, deixou claro que está curtindo cada segundo da experiência: “I’m so happy to be here!”.

Do Cristo Redentor à Urca: os cenários favoritos dos bailarinos

O mexicano Yai Ariza, conhecido por também ter feito parte do balé de Beyoncé, se jogou no tour turístico. Ele compartilhou fotos do Pão de Açúcar e do Cristo Redentor, encantado com a vista e a energia carioca. Após comemorar a passagem da turnê pelo México, ele celebrou o novo destino: “Próxima parada: Brasil.”

Jordan Harris, discreto mas presente, marcou presença nas redes com uma selfie direto do Rio e um vídeo de Isaiah Reid, colega de palco, dançando ao ar livre. Já Dre’moni Watts captou o espírito do momento ao compartilhar uma imagem do cartaz oficial do show de sábado (3), em plena Praia de Copacabana.

E como não poderia faltar aquele momento de puro lazer à la Rio, a bailarina Bailey Dean Holt mostrou que o mar também é palco. Em um passeio de barco, ela se jogou nas águas cariocas em um cenário que parece ser a Urca, na Zona Sul da cidade. O dançarino Michael Ramos também foi visto curtindo a região, provando que, antes de subir ao palco, vale a pena mergulhar — literalmente — no estilo de vida carioca.

Lady Gaga em clima de mistério

Enquanto seus bailarinos esbanjam simpatia pelas ruas e pontos turísticos do Rio, Lady Gaga manteve o mistério. A diva pop aterrissou às 3h35 da terça-feira (29) no Aeroporto Internacional do Galeão e entrou discretamente no Copacabana Palace pelos fundos, em uma entrada reservada no teatro do hotel. Ela preferiu o anonimato, diferentemente de sua equipe, que desembarcou de ônibus pela entrada principal.

Sobre o show

A expectativa agora é para o grande show da turnê Mayhem, marcado para sábado (03), às 21h15, na Praia de Copacabana. A apresentação promete duas horas e meia de espetáculo.

