Uma a cada cinco mortes violentas registradas no Brasil em 2022 aconteceu na Amazônia Legal

Estados da Amazônia Legal concentram uma a cada cinco mortes violentas no país — Foto: Imazon

A Amazônia Legal é composta por Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Juntos, esses estados tiveram 9.302 mortes violentas intencionais.

Em todo o Brasil, conforme o relatório, foram 47.508 mortes violentas em 2022, o que representa uma redução de quase 2% na comparação com 2021. Na Amazônia Legal também houve redução, mas praticamente mínima, de menos de 1%.

Os dados apontam que a Amazônia Legal possui um índice de casos de mortes violentas intencionais bem acima da média nacional: são 33,8 mortes para cada 100 mil habitantes, contra 23,4 em todo o Brasil.

As mortes violentas intencionais abrangem casos de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, mortes decorrentes de intervenções policiais e feminicídio. Em todos os casos, a média da Amazônia Legal está acima da média nacional. Confira no gráfico, abaixo:

O relatório aponta dois fatores que podem ter contribuído para os altos índices de mortes violentas na Amazônia Legal:

a disputa entre facções criminosas;

o avanço do desmatamento, garimpos ilegais e intensificação de conflitos fundiários.

No caso das facções criminosas, o Fórum de Segurança Pública afirma que existe uma briga entre os grupos por rotas nacionais e transnacionais de drogas, que cruzam a região.

Segundo o relatório, duas facções estão em um conflito que se iniciou no sistema prisional e passou para territórios de estados da região, inclusive com a “associação de grupos do narcotráfico a lideranças de outros ilícitos, como madeireiros e garimpeiros”.

Além disso, a região da Amazônia Legal é estratégica para o narcotráfico pela proximidade com países produtores de cocaína. Com um território difícil de ser fiscalizado, os criminosos também aliciaram indígenas, quilombolas e ribeirinhos, contribuindo para o aumento da violência.

Estados

Entre os estados da Amazônia Legal, o Pará é o que teve o maior número de mortes violentas intencionais em 2022, com 2.997 casos.

Por outro lado, quando se olha a taxa de mortes para cada 100 mil habitantes, o Amapá tem o maior índice: 50,6. O estado também foi o que teve a maior queda proporcional no número de registros, com redução de 25%.

Pará, Rondônia, Tocantins e Mato Grosso tiveram crescimento no número de mortes violentas. O maior aumento aconteceu no MT, com variação de 18,9%.

