Pará está entre os Estados com menor índice de mortes e casos de Covid-19

Apesar do aumento no número de casos de Covid-19 por todo o Brasil, o Pará segue com quadro estável de casos e mortes por Covid-19. É o que mostra o painel do consórcio da imprensa formado pelo UOL, O Globo, Extra, O Estado de S.Paulo e Folha de S.Paulo, o Pará apresenta quadro estável na pandemia. O consórcio foi criado em junho, após equívocos na divulgação dos dados realizada pelo Ministério da Saúde.

Segundo o painel, Belém aparece com o maior número de casos confirmados (64.925), seguido de Parauapebas (30.724), Santarém (13.221), Ananindeua (12.476) e Marabá (10.493).

O Pará está, segundo o painel, entre os municípios do Brasil com menores índices de casos ou mortes por coronavírus. Segundo o balanço, o estado tem 323.290 casos confirmados e 7.522 mortes. Os dados foram atualizados pela última vez no dia 26 de janeiro.

