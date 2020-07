Para provar que está bem, Bolsonaro retira a máscara para falar

“Estou perfeitamente bem”, garantiu nesta terça-feira o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), depois de o teste que fez à Covid-19 ter dado resultado positivo. Foi ele mesmo quem anunciou que estava infectado.

Mas para provar que está bem, no final das declarações aos jornalistas no Palácio do Alvorada, Jair Bolsonaro retirou a máscara do rosto e se afastou.

“Para vocês verem a minha cara. Estou bem, tranquilo, graças a Deus. Obrigado a todos os que oraram por mim”, disse o presidente.

Em coletiva de imprensa a partir da sede da OMS, em Genebra, Tedros Ghebreyesus afirmou esperar que “os sintomas sejam ligeiros e que [Bolsonaro] volte ao trabalho o mais cedo possível para apoiar o seu país”.

Bolsonaro realizou um novo exame porque na segunda-feira sentiu-se febril, tendo sido atendido no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde fez o teste à Covid-19 e o exame ao pulmão.

O Brasil é um dos países mais afetado pela pandemia no mundo, ao contabilizar o segundo número de infectados e de mortos (mais de 1,62 milhões de casos e 65.487 óbitos), depois dos Estados Unidos.

