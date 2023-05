Pará recebe R$ 8 milhões para realizar 19 mil cirurgias

O Pará vai receber R$ 8.229.159,15 para realizar 19.042 cirurgias. | (Foto:Reprodução/Pró-saúde).

Agora são 20 estados e o Distrito Federal, o que representa mais de R$ 137 milhões liberados. Lançado em fevereiro, o Programa Nacional de Redução das Filas terá investimento total de R$ 600 milhões este ano.

O Ministério da Saúde liberou recursos para reduzir a fila de espera por cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS) em mais três estados. Até semana passada, 18 unidades federativas haviam recebido os repasses. Agora são 20 estados e o Distrito Federal, o que representa mais de R$ 137 milhões liberados. Lançado em fevereiro, o Programa Nacional de Redução das Filas terá investimento total de R$ 600 milhões este ano.

Vinte e quatro estados já aderiram ao programa: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. As portarias de Mato Grosso, Pará e Sergipe serão publicadas no Diário Oficial da União nos próximos dias. O Ministério da Saúde aguarda a elaboração dos planos dos demais estados para realizar as análises.

FILA DE ESPERA

O Pará vai receber R$ 8.229.159,15 para realizar 19.042 cirurgias. Segundo o Ministério da Saúde, há 64 mil pessoas na fila de espera e este valor vai atender quase 30% da população que aguarda a autorização para ser operada.

O programa do governo federal também prevê estratégias para garantir equipes cirúrgicas completas e melhorar o fluxo de atendimento em todo o Brasil. Cada estado estabeleceu as cirurgias prioritárias, de acordo com a realidade local. Entre os procedimentos mais listados pelas unidades federativas, estão cirurgia de catarata, retirada da vesícula biliar, laqueadura, cirurgia de hérnia, vasectomia e retirada do útero.

A fila de cirurgias eletivas do sistema público de saúde, entre os estados que já aderiram ao Programa Nacional de Redução das Filas, chega a 924 mil procedimentos, segundo dados dos planos aprovados e enviados ao Ministério da Saúde. Conforme o recebimento de novos planos estaduais, o número de filas pode sofrer alteração. Com os recursos liberados, as secretarias de saúde estaduais e municipais poderão realizar mais de 360 mil cirurgias dessa fila.

