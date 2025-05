Pará reduz 37% os casos de malária nos primeiros meses de 2025

(Foto: Reprodução) – Casos notificados no Estado caíram de 6.735 para 5.195 na comparação entre esses dois anos

Os casos de malária no Estado do Pará tiveram uma redução 37% até o final de abril de 2025 em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa). Segundo dados da Coordenação Estadual de Controle da Malária, foram confirmados 5.195 casos da doença neste ano, contra 6.735 registros de 2024.

Em todo o ano de 2024, o Pará contabilizou 23.205 casos de malária, sem registro de óbitos. Até o momento, em 2025, também não houve óbitos causados pela doença no Estado. A capital paraense registrou 70 casos positivos de malária em 2024, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma).

Todos os casos foram importados, ou seja, contraídos fora do território de Belém. Não houve registro de óbito por malária no período. Em 2025, até essa terça-feira (06/05), foram notificados 22 casos positivos da doença, todos também importados. Assim como no ano anterior, não houve óbitos registrados.

A Sesma reforçou que mantém vigilância contínua e ações preventivas para controle e tratamento adequado dos casos de malária, além de orientação aos profissionais de saúde e à população sobre a identificação precoce dos sintomas e a importância da busca por atendimento imediato.

