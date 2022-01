Covid-19: Governo do Pará vai disponibilizar 160 mil doses de CoronaVac para vacinar crianças, após liberação da Anvisa

(Foto:Reprodução) – Estoque será distribuído às 144 cidades paraenses para agilizar imunização infantil, segundo governador Helder Barbalho. Não foi detalhado quando deve haver nova negociação.

O governo do Pará anunciou nesta sexta-feira (21) que vai disponibilizar 160 mil doses da Coronavac para imunização pediátrica contra a Covid-19, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar o uso da vacina do Butantan em crianças e adolescentes entre seis e 17 anos. As informações são do g1 PA

Segundo o governador Helder Barbalho (MDB), em uma rede social, a distribuição das doses para as cidades paraenses será imediata, usando doses da Coronavac que já estavam em estoque, visto que o esquema vacinal de crianças e adultos com essa vacina é o mesmo: duas doses aplicadas em um intervalo de 28 dias.

“O Estado do Pará vai aproveitar disto [da liberação da Coronavac pela Anvisa], já que tem vacina disponível, para imediatamente disponibilizar 160 mil doses de vacinas para todos os 144 municípios para as crianças de 11 a 6 anos de idade”, disse Helder.

O governo não detalhou, no entanto, se já iniciou nova negociação para para comprar mais doses destinadas às crianças.

Anvisa libera CoronaVac para crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, com veto a imunossuprimidos

Desde sexta-feira passada (14), o Pará recebeu pouco mais de 124 mil doses da Pfizer destinadas à imunização de crianças entre 5 e 11 anos, em duas remessas.

Em todo estado, são 1.021.778 crianças que podem ser vacinadas nesta etapa da imunização contra a Covid. O governo não divulgou quantas crianças já foram imunizadas até esta sexta-feira (21).

A intenção, com a Coronavac, é ampliar e agilizar a imunização infantil no estado. “Vamos poder acelerar, agilizar para que todas crianças com essa faixa de idade possam receber esta vacina, com isso se proteger, se imunizar”, informou o governador.

Em todo estado, mais de 5 milhões de pessoas acima de 12 anos receberam a primeira e segunda doses contra o coronavírus e 616 mil também o reforço.

Liberação pela Anvisa

O Instituto Butantan pediu autorização da Anvisa para uso da CoronaVac em crianças de 3 a 11 anos, levando em consideração pesquisas feitas com 14 mil crianças, pelo laboratório chinês Sinovac, em cinco países.

Veja pontos de destaque da decisão:

CoronaVac está liberada para público entre 6 e 17 anos

Não pode ser aplicada imunossuprimidos, que são pessoas com baixa imunidade

Aplicação está liberada para público com comorbidades (doenças ou condições prévias que agravam a Covid-19)

Imunização será em duas doses aplicadas em intervalo de 28 dias

Vacina é a mesma usada em adultos, sem adaptação de versão pediátrica

A Anvisa não determinou quando começa a vacinação: distribuição de doses, cronograma e alteração de planos dependem dos estados e do Ministério da Saúde.

A vacinação infantil, que já iniciou há uma semana com doses da Pfizer, segue a ordem de prioridade:

Indígenas e quilombolas (cinco a 11 anos)

Crianças com deficiências permanentes

Crianças com comorbidades com laudo médico

Crianças com 11 anos

