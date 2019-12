Pará registra abertura de 58 mil novas empresas em 2019

(Foto:Bruno Cecim / Ag.Pará) – O crescimento foi de 29,36% em comparação a mesma data em 2018

Um levantamento feito pela Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa) no período de 1º de janeiro a 30 de novembro de 2019 aponta que 58,181 mil novas empresas foram abertas no Pará. Um crescimento de 29,36% em comparação a mesma data em 2018, que contou com 44,976 empresas abertas.

O balanço aponta que a maioria delas são de Microempreendedor individual (MEI), somando 46.380 registros. No ano anterior, as regularizações foram 33.837.

De acordo com os dados, os cinco setores com maior crescimento são o varejista de artigos do vestuário e acessórios (com 8.390 novas empresas), em segundo lugar, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (com 6.615) e, em terceiro lugar, bebida (com 5.006), seguido de artigos para armarinhos (com 4.583) e mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios (com 4.221).

A desburocratização dos processos, com a expansão da Redesim – sistema informatizado único que integra todos os atores envolvidos no registro – e a possibilidade do processo ser feito de forma 100% digital, permitem que o empreendedor registre sua empresa sem sair de casa. O processo diminui custos e ganha em tempo e comodidade.

Para a presidente da Junta Comercial, Cilene Sabino, essa mudança reflete positivamente no número crescente de abertura de novas empresas no Estado. “A Junta tem avançado no processo de modernização dos seus serviços o que está dando mais agilidade e segurança ao registro mercantil, reduzindo o número de empresas que trabalham na informalidade”, ressalta.

