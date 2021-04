Pará registra três mortes em rodovias federais durante feriado de Semana Santa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a PRF, durante quatro dias de operação foram registrados sete acidentes, com duas pessoas ilesas, sete feridos e três mortes em rodovias federais do estado. A operação teve início na quinta-feira (1) e foi encerrada às 23h59 deste domingo (4).

