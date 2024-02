Pará tem mais estabelecimentos religiosos do que escolas e hospitais, aponta IBGE

Dados do Censo 2022: Coordenadas Geográficas dos Endereços mostram que mesmo somadas, a quantidade de escolas e hospitais é inferior aos estabelecimentos religiosos.

O novo bloco de dados do Censo 2022, divulgado nesta sexta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), mostra que o Pará possui mais estabelecimentos religiosos e agropecuários do que escolas e hospitais, conforme aponta a pesquisa Coordenadas Geográficas dos Endereços.

No Estado, existem 3.053.493 domicílios particulares; 5.423 domicílios coletivos; 201.850 estabelecimentos agropecuários; 14.150 estabelecimentos de ensino; 6.406 estabelecimentos de saúde; 439.526 estabelecimentos com outras finalidades; 152.564 edificações em construção; e 37.758 estabelecimentos religiosos. A maior proporção de estabelecimentos de ensino entre os municípios de mais de 200 mil moradores foi verificada em Santarém, a 1.233 km da capital paraense. No município, a relação foi de um endereço do tipo para cada grupo de 547 habitantes. Em Santarém, o recenseamento contabilizou 607 estabelecimentos de ensino e 331,9 mil moradores.

De acordo com o IBGE, estabelecimentos de ensino abrangem escolas particulares e públicas, universidades e outras instituições, como creches, desde que formalizadas.

Entre as demais unidades federativas, o Pará se destaca na 5ª posição com a maior quantidade de estabelecimentos religiosos e 6º quanto aos estabelecimentos de ensino e agropecuários. Quanto aos domicílios coletivos e edificações em construção, o Estado aparece na 7ª posição nacional com o maior quantitativo. Já no ranking dos estabelecimentos para outras finalidades, o Pará está em 9ª colocação, enquanto que a quantidade de estabelecimentos de saúde colocam o Estado na 11º posição, assim como na lista de maiores quantidades de domicílios particulares.No panorama nacional, o os dados do Censo 2022 apontam que o Brasil tem 90.600.065 domicílios particulares; 104.517 domicílios coletivos; 4.058.385 estabelecimentos agropecuários; 264.445 estabelecimentos de ensino; 247.510 estabelecimentos de saúde; 11.706.713 estabelecimentos usados para outras finalidades; 3.541.442 edificações em construção; e 579.798 estabelecimentos religiosos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/02/2024/18:10:29

