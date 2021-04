Pará transfere líderes criminosos para regime federal

Os internos serão entregues para o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), que fará a distribuição dos mesmos para presídios federais. |Foto: Pedro Guerreiro/Agência Pará

Dois presos considerados de alta periculosidade foram transferidos para o regime federal na manhã desta terça-feira (6) como parte de um procedimento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Essa é a segunda transferência de detentos em apenas sete dias. Com eles, o Estado já transferiu 69 custodiados para cumprimento de pena em presídios federais.

As equipes saíram do Complexo Penitenciário de Santa Izabel, em comboio para a base do Graesp, onde foi realizado exame de corpo de delito e teste rápido para detecção de Covid-19.

A ação foi realizada por meio do Comando de Operações Penitenciárias e Diretoria de Administração Penitenciária, com apoio do Grupamento Aéreo de Segurança do Estado e Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Fonte: Agência Pará

