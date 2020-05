‘Pará vai ser o epicentro’, diz ex-ministro Mandetta sobre avanço da pandemia

Em entrevista à jornalista Leda Nagle na sexta (15), ele afirmou que o sistema está começando a entrar em colapso. UFPA e UFRA previram situação há um mês.

Luiz Henrique Mandetta falou sobre o Pará em entrevista. — Foto: Adriano Machado / Reuters

O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o Pará poderá ser o epicentro da pandemia no Brasil nas próximas semanas. A declaração foi feita durante entrevista à jornalista Leda Nagle na última sexta-feira (15).

Leia mais:Governo do Pará decreta ‘lockdown’ em mais sete municípios

*Pará tem mais 337 casos e 40 óbitos por Covid-19; agora são 14.201 casos e 1.280 mortes

“Se você me perguntar hoje quem é que tá com o maior problema, é o Pará. O Pará vai ser o epicentro, vai deslocar de Manaus e vai cair no Pará, em Belém. Ela tá com a curva dela só que sobe. Nas próximas duas, três semanas, ela vai sofrer muito. O sistema já tá começando a fase de colapso, ela vai atravessar o mês de junho colapsada. Então falar em atividade econômica em Belém é, assim uma, ninguém vai, as pessoas vão conhecer pessoas, vizinhos, que morreram. Não vai rolar”, afirmou Mandetta no canal da jornalista na internet.

Há um mês a Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) previram a situação que o Pará estaria em meados de maio em relação ao avanço da Covid-19. Pesquisadores estimaram que o pico da Covid-19 no Pará poderia ocorrer no dia 14 de maio, quando o Pará estaria com 12 mil novos infectados em 24 horas neste dia. A projeção estatística indicava que o número total de infectados pode chegar a 200 mil pessoas, caso não sejam atendidas as medidas de distanciamento social.

No último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) no domingo (17), foram confirmados 14.201 casos, sendo 8.938 pacientes recuperados. O número de óbitos chegou a 1.280 óbitos. Ainda há 383 exames em análise e 4.664 casos descartados. Entre as mortes, 29 são de Belém e a maioria dos casos está na região metropolitana.

Jornal Folha do Progresso com G1 PA — Belém

17/05/2020 09h49

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...