Paraense é coroada Miss Beleza T Brasil 2025

(Foto: Lucas Amim e Gabriel de Jesus) – Em 2024, o estado registrou um aumento de 180% no número de pessoas que alteraram o gênero diretamente em cartórios

Nesta quarta-feira (29), Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebra-se a conquista da artista e maquiadora paraense Isabella Pamplona, de 27 anos, eleita Miss Beleza T Brasil 2025 no último domingo (26). O título, que promove a valorização de mulheres transexuais e travestis, ganha destaque em um momento de avanços significativos no reconhecimento legal de identidades no Pará.

Em 2024, o estado registrou um aumento de 180% no número de pessoas que alteraram o gênero diretamente em cartórios, totalizando 56 retificações — 34 de masculino para feminino, 19 de feminino para masculino e três mudanças apenas de nome. Os dados, do Portal da Transparência do Registro Civil, refletem uma tendência impulsionada por iniciativas como a Rede Paraense Trans, que facilita acesso a informações sobre o processo de retificação, essencial para garantir direitos legais e proteção à população trans.

Isabella, que integra essas estatísticas após retificar seus documentos em 2024, destaca a importância da disseminação de conhecimento: “Muitas pessoas ainda não sabem onde ir ou quais documentos são necessários. Esse direito existe desde 2018, mas precisamos romper barreiras de desinformação”. A simplificação do processo, estabelecida pelo Provimento nº 73 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), eliminou a necessidade de autorização judicial ou laudos médicos, impulsionando mudanças históricas.

Mais que um concurso de beleza: representatividade e transformação social

Natural de Belém, criada no bairro do Coqueiro, Isabella carrega em sua trajetória as marcas de uma infância simples e da luta por espaço. “Vim da periferia, estudei em escolas públicas e particulares com bolsa, e hoje uso minha voz para mostrar que é possível ocupar lugares de destaque”, afirma. Ela ressalta que eventos como o Miss Beleza T transcendem a estética, sendo ferramentas de visibilidade e combate ao preconceito: “Quando a sociedade conhece nossas histórias, quebramos estereótipos. Somos mais que corpos marginalizados: somos profissionais, estudantes, artistas”.

A modelo também enfatiza o papel da família em sua jornada, reconhecendo desafios na aceitação, mas celebrando a superação: “Não precisei ‘me tornar outra pessoa’. Performei um gênero que não era meu, mas sigo a mesma essência. O amor e a disposição para aprender podem quebrar qualquer barreira”.

Avanços e desafios na luta por direitos

Com conquistas recentes, como a presença de mulheres trans em espaços políticos, Isabella vê um futuro promissor: “Estamos ocupando lugares que antes nos eram negados, mas ainda há caminhos a percorrer, especialmente no acesso à educação e contra a evasão escolar”.

Para quem deseja retificar nome e gênero em cartório, o processo exige documentos básicos (RG, CPF, comprovante de residência) e certidões criminais dos últimos cinco anos. Não são necessários laudos médicos ou intervenção judicial — um avanço que democratiza o direito à identidade.

Fonte: Portal Debate – g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2025/15:42:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...