Paraenses comemoram o tecnobrega na ‘Dança dos Famosos’

O ritmo paraense foi a estrela da noite na “Dança dos Famosos”. | (Foto: reprodução)

Neste domingo (12), o tecnobrega paraense foi o grande protagonista da “Dança dos Famosos” e cantoras paraenses comemoraram.

Amúsica paraense é cheia de uma mistura de ritmos e está cada vez mais ganhando o Brasil. Nascido na periferia e considerado patrimônio do Pará, o tecnobrega está em alta.

Neste domingo (12), o tecnobrega paraense foi o grande protagonista do quadro “Dança dos Famosos” do programa Domingão com Huck, da TV Globo. Em uma transmissão ao vivo realizada na Praça de Alimentação de um shopping em Belém, o público pôde acompanhar o evento em um telão, em um evento especial promovido pela “Cia Cabanos”, do professor de dança e coreógrafo Rolon Ho, campeão da edição 2023 do programa.

Na pista, o ator Henri Castelli e a coreógrafa Tatiana Scarletti dançaram ao som de “São Amores”, de Nega Lora. Em seguida, Thalita Morete e Dennis Dinelli se apresentaram com performances embaladas pelo hit “Ela tá beba doida”, conhecida na voz de Hellen Patrícia e da banda Xeiro Verde.

Eliana Renner, conhecida como Nega Lora, expressou sua gratidão pela oportunidade de divulgar sua música “Amores que matam”. “Muito obrigada, Rolon e Companhia Cabanos. É uma felicidade para todos nós paraenses e um presente para mim, no Dia das Mães, ter minha música ouvida em todo o Brasil”, afirmou a artista.

Hellen Patrícia também comemorou e agradeceu a Rolon Ho pela visibilidade dada à sua música “Ela tá beba doida”, um sucesso na cena musical paraense gravado com a Banda Xeiro Verde há quase 20 anos. “Estamos aqui celebrando com nosso ritmo tecnobrega no Domingão. Foi um presente para mim ouvir minha voz. Nosso ritmo está conquistando o Brasil”, declarou emocionada.

“ISSO É TECNOBREGA!”

Outras divas do tecnobrega foram às redes sociais comemorar e reagir as apresentações dos famosos. Gaby Amarantos, que teve dois hits ganhando a pista, publicou um vídeo ao lado da família: “Isso é tecnobrega! Quebrou tudo, Tati Machado!”, escreveu citando uma das competidoras. Em seguida, Gaby fez outro post para destacar o alcance nacional do ritmo: “Que emoção! Nosso tecnobrega venceu e segue rompendo barreiras e ganhando o mundo!! ARREDA que a gente tá passando com a nossa música eletrônica da alegria!”.

Viviane Batidão também mostrou-se muito feliz em ter sua música no ‘domingão’ e publicou: “Ainda em êxtase com esses maravilhosos dançando nossa música no dança dos famosos! ARREDA! Viva nossa Cultura, viva o Tecnobrega”, disse.

Ainda em êxtase com esses maravilhosos dançando nossa música no dança dos famosos 😍 ARREDA🎶 Viva nossa Cultura, viva o TECNOBREGA❤️ Música: Arreda de @GabyAmarantos feat Viviane Batidão e @LeonaVinga pic.twitter.com/uXqo3nh017

Já Keila, da Gang do Eletro, reagiu a MC Daniel dançando ao som de “Galera da laje”, outro grande hit. No vídeo, ela apareceu vibrando com a apresentação.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2024/16:06:17

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com