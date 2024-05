Viih Tube e Eliezer descobrem sexo do segundo bebê

Viih Tube e Eliezer já são pais de Lua. | (Foto: reprodução)

Neste domingo (12), os influencers Viih tube e Eliezer descobriram o sexo do segundo filho, irmão da pequena Lua.

Já virou tradição casais de todo o mundo darem uma grande festa para saber o sexo de seus filhos que estão para nascer. A espera do segundo bebê, de um famoso casal de influencers emocionou a web.

Viih Tube e Eliezer fizeram o chá revelação do segundo bebê da família neste domingo (12) e descobriram que vão ter um menino. Em uma live no YouTube, o casal transmitiu brincadeiras com a família sobre o sexo do neném e fizeram uma apresentação inusitada.

Eles foram vendados e entraram em uma bolha. Após a contagem regressiva, toda iluminação se acendeu, balões foram soltos e muitos confetes caíram na cor azul sob o casal e Lua, revelando ser um menino o bebê da influenciadora. Viih logo escreveu nas redes sociais. “Descobrimos! Você já é tão amado. Deus obrigada pela oportunidade de ser mãe do meu menino”.

Antes da festa, Viih Tube compartilhou nas redes sociais uma enquete sobre o sexo da criança e 68% dos seus seguidores acreditavam que a influenciadora estava esperando um filho e 32% achava que era filha. A própria Viih apostou em uma menina, enquanto Eliezer dizia estar esperando por um menino.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/05/2024/15:59:21

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...