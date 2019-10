Paraenses ganham medalhas de ouro no Pan-Americano de Jiu-Jitsu em São Paulo

Irmãs ganham, medalhas no Pan-Americano de Jiu-Jitsu Esportivo (Foto:Reprodução)

As irmãs Rayssa e Renata Silva conquistaram o lugar mais alto do pódio na competição internacional

As irmãs paraenses, Rayssa Silva e Renata Fabyanna Silva, conquistaram medalhas no Pan-Americano de Jiu-Jitsu Esportivo realizado em São Paulo, no último final de semana. A competição foi realizada pela CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo) e contou com mais de 200 categorias.

As meninas venceram por em decisões por pontos. Rayssa disputou pelo peso meio-pesado e foi campeã nas categorias Infanto Juvenil B e Infantil B. “É um orgulho muito grande levar esse título, representando o meu Estado, porque não foram fáceis essas lutas, com meninas que têm o nível muito bom. Eu me preparei bem antes e graças a Deus deu tudo certo”, contou Rayssa, 14 anos. Já Renata lutou no peso pesadíssimo, uma categoria acima da que costuma atuar, contra a representante de Minas Gerais.

As irmãs, da equipe Castro Team, foram parabenizadas pelo o secretário de Esporte e Laze (Seel), Arlindo Silva, o empenho das meninas foi decisivo para conquistem o lugar mais alto do pódio. “Elas têm pouca idade, mas suas ambições e talentos ultrapassam qualquer expectativa”, ressaltou. Ambas viajaram São Paulo apoiadas pelo órgão estadual.

