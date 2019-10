Publicação: 264/2019 – Ivanor Alba

O Sr. Ivanor Alba , com o CPF n° 210.789.630-53, proprietário do ARMAZÉM/SILO localizado na Rod. Br 163 – Km 1003 – Vila Isol, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU junto à SEMMA/NP a L.P/L.I/L.O sob o protocolo 1201/2019, para a obra de ampliação da sua atividade.

