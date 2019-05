Paraenses participam do I Curso Internacional de Futebol de 5

Reinaldo da Costa, técnico de judô paralímpico, participa do curso de treinador de futebol de 5 (Divulgação)

Ana Cecília e Reinado da Costa, do projeto Dorinha, viajam sábado (1)

O IBSA Blind Football América Championships Futebol de 5 será realizado de 4 a 9 de junho, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. O jogo de abertura será entre Brasil x Argentina, às 10h. Antes da bola rolar, cerca de 34 técnicos, do Brasil, Reino Unido e Holanda participam do I Curso Internacional de Futebol de 5 no mesmo local da competição continental. O evento é uma parceria CBDV e CPB e acontece no período de 2 a 6.

De Belém, estão inscritos Ana Cecília e Reinaldo da Costa, do projeto Dorinha, que viajam neste sábado (1) sob custeio do CIIR- Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação e dra Maria das Graças Dias da Silva. “Trabalhamos com esporte especial e participar do curso vai nos trazer muito benefícios”, disse Reinaldo da Costa. De acordo com Ana Cecilia, já existe planos para implantação do futebol de 5 no projeto Dorinha.

O curso será ministrado por 17 palestrantes e tem com o objetivo passar conhecimentos teóricos, práticos, regras, além de outros assuntos. Os participantes terão também a oportunidade de acompanhar os jogos do torneio e treinos da seleção brasileira principal e sub-23.

Com toda a programação oferecida no curso, principalmente pelo histórico vitorioso dos palestrantes e o conhecimento e suas respectivas áreas, Marcelo Ottoline considera a realização do I Curso Internacional de Futebol de 5 um marco mundial para a modalidade

Por:Braz Chucre

