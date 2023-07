Parauapebas: Delegacia de Homicídios e Entorpecentes busca informações para localizar suspeito de matar o próprio irmão

(Fotos:Reprodução) – A Delegacia de Homicídios e Entorpecentes (DHE), da 20ª Seccional de Polícia civil de Parauapebas, no sudeste do estado, busca informações para tentar localizar o autor da morte de Daniel Silva de Sousa, assassinado a pedradas no último sábado, tendo como principal suspeito do crime, o irmão da vítima.

Gabriel Arcanjo de Sousa Filho, está foragido, ele já tem passagem pela justiça pela prática do mesmo crime. Daniel Silva de Sousa foi assassinado na Rua Igarapé, Loteamento Águas Lindas, no complexo VS-10. Segundo informações repassadas a polícia, a vítima e suspeito eram usuários de drogas e antes do crime eles teriam tido uma discussão, momento em que Gabriel se armou com uma pedra e passou a agredir o irmão Daniel até a morte. Informação que está sendo investigada pela DHE.

Daniel Silva de Sousa, vítima

Ainda de acordo com vizinhos, o suspeito deixou o local e antes de deixar a cena do crime pediu para que os populares avisassem um familiar. A Guarda Municipal, através Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), realizou buscas nas imediações, porém sem sucesso. A Polícia Militar isolou o local até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica do Pará que realizou a remoção do corpo para exame de necropsia.

Quem ver ou tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Gabriel Arcanjo de Sousa Filho pode entrar em contato com a Delegacia de Homicídios e Entorpecentes (DHE) no telefone celular (94) 9 9663-2306.

Fonte: Neide Folha/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2023/15:25:53

